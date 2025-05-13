Госдума прекратила полномочия депутата ЛДПР Маркова

В документе указана дата — 30 апреля 2025 года. Полномочия прекратили на основании заявления Маркова.

Уход мужчины связан с тем, что он был назначен на должность замглавы Минприроды РФ. Ему предстоит отвечать за работу департамента леса. Также в его обязанности будет входить координирование Рослесхоза.

Марков вступил в полномочия депутата в 2021 году. Он был зампредом комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Юрия Напсо за прогулы. Он не появлялся на работе в общей сложности почти 2 года.