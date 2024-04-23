В Госдепе США заявили, что гонка ядерных вооружений никому не нужна

По словам помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт, гонка ядерных вооружений не нужна никому, сообщает РИА Новости.

Мэллори Стюарт, отметила, что никто не хочет этой неограниченной гонки ядерного оружия, потому что неконтролируемая гонка ядерных вооружений — это самый большой риск для всех стран.

Соединенные Штаты не намерены возобновлять ядерные испытания. У них нет заинтересованности в проведении, организации испытаний, добавила Стюарт.

Администрации США при этом не будет вносить на ратификацию в Сенат Конгресса Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.