Госдеп США ожидает дальнейшего продвижения ВС РФ под Харьковом

Вашингтон предполагает, что российские силы предпримут шаги для дальнейшего продвижения под Харьковом, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател, пишет РИА Новости .

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, Россия предпримет дальнейшие шаги в ближайшие недели. Мы не ожидаем какого-либо крупного прорыва», — отметил чиновник.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал ситуацию в Харьковской области одной из самых «горячих». Генеральный штаб ВСУ также считает оперативную обстановку в регионе сложной.

Также генштаб подтвердил отправку под Харьков резервных сил ВСУ.