Госдеп разрешил поставить Украине комплектующие для ЗРК HAWK Phase III

В США одобрили поставку ВСУ оборудования для ЗРК HAWK Phase III

Госдеп США разрешил поставить Украине комплектующие для ЗРК HAWK Phase III на сумму 138 миллионов долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Контракт связан с просьбой Киева о помощи в обслуживании данных ракетных систем.

«Существует чрезвычайная ситуация, которая требует немедленной продажи украинскому правительству вышеуказанных оборонных товаров и услуг в интересах нацбезопасности США», — указали в оборонном ведомстве США.

Утверждается, что эта сделка не снизит оборонные возможности американской армии.