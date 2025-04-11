Госдеп призвал Россию освободить осужденного американского наемника Хаббарда

«Призываем Россию освободить Хаббарда. Мы продолжаем работать над тем, чтобы освободить Хаббарда», — заявила она.

Российские военнослужащие взяли в плен 72-летнего американца Стефана Джеймса Хаббарда еще в мае 2022 года, в то время он уверял, что мирный житель из Изюма, но после проверки выяснилось, что он танкист ВСУ, который ненавидит Россию, теперь он может получить 15-летний срок.

Первое время в плену американец рассказывал российским бойцам, что на фронте оказался случайно, а в Изюме жил с женой Инной. Но все это оказалось ложью. Теперь гражданина США планируют судить за наемничество в пользу ВСУ.