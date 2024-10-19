Госдеп объявил охоту на администраторов Telegram-канала «Рыбарь»

Программа американского государственного департамента Reward for Justice объявила охоту на администраторов Telegram-канала «Рыбарь». Она готова заплатить 10 млн долларов за данные о личностях, которые ведут проект, и том, где они находятся, сообщает ТАСС .

По данным американцев, «Рыбарь» может стоять за организованными в интернете кампаниями, «продвигающими интересы властей РФ в Соединенных Штатах». Вашингтон считает, что администраторы этого Telegram-канала запустили в соцсети Х страницу «TEXASvsUSA».

Проект говорит о нелегальной миграции в США через южную границу.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал в интервью бизнесмену Илону Маску, что люди незаконно приезжают в страну не только из Латинской Америки. В государство мигрируют из Азии, Ближнего Востока и Африки.