Госдеп: МУС может преследовать Россию, а Израиль нет

Международный уголовный суд может распространить свою юрисдикцию на Россию, но не на Израиль, несмотря на то, что оба государства не являются членами органа юстиции, заявил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости .

На брифинге он заявил, что юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является его членом. В случае с Украиной и Россией Киев признает юрисдикцию суда.

Израиль также говорит о готовности сотрудничать, что делает ситуации с ним и Палестиной «фундаментально различными», добавил Миллер.

«Фундаментальная разница в том, что Израиль заявил, что собирается сотрудничать в рамках расследования. Россия этого не делала», — пояснил представитель госдепа.

Тель-Авив, по его словам, якобы и так имеет механизм, по которому можно привлечь ответственных за нарушения норм гуманитарного права. У Миллера спросили, какие действия израильских властей, которые изначально не поддерживали расследование Международного уголовного суда, заставляют США считать Тель-Авив готовым к сотрудничеству. Он ответил, что «в расписании у прокурора была поездка».

«Если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими», — указал Миллер.