Голосование началось на выборах в Подмосковье и столице

В Подмосковье и столице стартовало голосование на выборах. Избирательные участки открылись и будут работать с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

Гражданину России нужно иметь при себе паспорт. Выполнить свой гражданский долг смогут все граждане страны, достигшие на 8 сентября 18 лет и имеющие постоянную регистрацию в Москве или области.

Выборы в Московской области

В Московской области выборы в советы депутатов проходят в 25 округах. Еще в трех округах проходят довыборы (Подольск, Наро-Фоминск, Пушкинский).

Проголосовать дистанционно изъявили желание более 210 тыс. жителей региона. Для этого необходимо перейти на портал дистанционного электронного голосования ЦИК России, авторизоваться через госуслуги, ознакомиться с условиями ДЭГ и ввести код подтверждения из SMS-сообщения.

Выборы затрагивают интересы свыше 2,5 млн человек, живущих в Подмосковье, поэтому многие традиционно придут отдать свой голос на участки по месту прописки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно обеспечить все необходимое, чтобы голосование прошло легитимно и прозрачно.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и, соответственно, сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

Выборы в Москве

Избирательные участки открылись и в Москве. В эти же дни — с 6 по 8 сентября — жители ТиНАО и района Куркино выбирают муниципальных депутатов. В выборах в Московскую городскую думу участвует 281 кандидат от 7 политических партий.

Проголосовать можно и онлайн. Для этого необходимо войти на сайт mos.ru под своей учетной записью, открыть список кандидатов и поставить галочку напротив выбранного. Отдать голос с помощью бумажного бюллетеня можно на избирательном участке по месту прописки. При наличии постоянной регистрации в Москве можно воспользоваться электронным терминалом на любом участке.