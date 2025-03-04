Глобальное соглашение: политолог рассказал о целях США в переговорах с РФ

Заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Артур Демчук заявил, что США в переговорах с Россией стремится к глобальному соглашению и налаживанию серьезных дипломатических отношений, сообщает Общественное Телевидение России .

«Цель сейчас американской администрации — это заключить более всеобъемлющее глобальное соглашение с Россией и по восстановлению нормальных дипломатических отношений, и по восстановлению экономических отношений, что предполагает, естественно, снятие санкций не только американских, но и всех остальных западных», — подчеркнул эксперт.

По его словам, лидер США Дональд Трамп также намерен заставить Украину согласиться на мирные переговоры, но вряд ли в ближайшее время полностью остановит финансовую помощь. Он может дать какое-то время на пересмотр подхода, как это произошло с Канадой.

Главное для президента США сейчас — это максимально сократить расходы Америки на противостояние в других странах, заключил политолог.