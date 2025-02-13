Главы МО стран НАТО приняли инициативу Трампа по вопросу Украины

В Брюсселе состоялось министерское заседание с главами министерств обороны стран НАТО, на котором приняли к сведению инициативу президента США Дональда Трампа относительно украинского вопроса, об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, пишет РИА Новости .

«Мы приняли к сведению инициативу президента Трампа», — заявил Рютте.

Речь идет о телефонных переговорах Трампа, которые он провел 12 февраля сначала с президентом России Владимиром Путиным, затем с главой Украины Владимиром Зеленским. После этого Трамп заявил, что обе страны поддержали его тезис о важности завершить украинский конфликт как можно скорее в дипломатическом ключе.

Рютте также подчеркнул, что министры подискутировали на эту тему. В дискуссии принимали участие в том числе глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава евродипломатии Кай Каллас.

Ранее ряд экспертов высказал мнение, что состоявшиеся телефонные переговоры Трампа и Путина, которые длились почти полтора часа, похожи на начало мирных переговоров по Украине.