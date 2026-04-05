Главы МИД России и Китая обсудили сотрудничество двух стран

Лавров и Ван И поговорили об укреплении отношений между РФ и Китаем

Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И провели телефонный разговор. Обсуждалась обстановка на Ближнем Востоке и иные вопросы, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РФ.

Москва и Пекин обсуждали усилия по завершению конфликта в важном регионе. Также говорилось о начале политико-дипломатического диалога.

Лавров и Ван И обсудили пути усиления сотрудничества между государствами на разных площадках, в том числе ООН. Мнение РФ и КНР по большому количеству вопросов глобальной повестки дня, среди которых и ситуация с Ираном, совпадает.

Дипломаты договорились взаимодействовать по перечню представляющих взаимный интерес вопросов. Речь идет, в том числе по линиям Постоянных представительств РФ и КНР при ООН в Нью-Йорке.

