Главы МИД Азербайджана и РФ высоко оценили итоги заседания межправкомиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым итоги 23-го заседания межправкомиссии, которое прошло в Астрахани, сообщает РИА Новости .

Как рассказали в пресс-службе азербайджанского МИД, Байрамов и Лавров поговорили по телефону. Они высоко оценили итоги мероприятия.

Еще министры поговорили об актуальных вопросах многосторонней повестки и отношений двух стран, о разных аспектах политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, были затронуты и вопросы региональной и международной безопасности.

В заседании, которое прошло 22 августа, участвовали сопредседатель российской части межправительственной комиссии, вице-премьер страны Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, а еще азербайджанский посол Рахман Мустафаев и российский посол Михаил Евдокимов.