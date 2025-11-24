Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил, что новый Майдан на Украине может произойти только при активном вмешательстве западных стран, сообщает kp.ru .

Лукьянов отметил, что коррупционный скандал на Украине вряд ли приведет к массовым протестам. По его словам, население страны устало от происходящего, поэтому ожидать нового Майдана сейчас не стоит.

«Майданы, помимо объективных причин, всегда кто-то очень активно поддерживал. Если сейчас американские товарищи решат, что пора, они организуют. Но я думаю, главный разговор пока идет за кулисами. Если он упрется — тогда и Майдан будет», — пояснил Лукьянов.

Эксперт также выразил сомнение в возможности скорого завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что не верит в установление мира в 2025 году, поскольку давление США на Киев в прошлом не дало результатов, нет оснований ожидать изменений в будущем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.