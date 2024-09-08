Главный соперник Мадуро по выборам сбежал в Испанию и получил убежище

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа, проигравшей в гонке Николасу Мандуро, покинул страну и получил убежище в Испании, сообщает «Коммерсант» .

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес пояснила, что власти страны дали согласие на выезд Эдмундо Гонсалеса Уррутиа ради «спокойствия и политического мира в государстве».

Он добавила, что правительства Венесуэлы и Испании контактировали по данному вопросу. Каракас решил предоставить Гонсалесу охранное свидетельство, чтобы политик смог покинуть страну.

Эдмундо Гонсалес Уррутиа, по официальной информации, набрал на выборах главы государства 44% голосов, а действующий президент Николас Мадуро — 51,2%. Но оппозиция не согласилась с этими результатами, тогда в Венесуэле начались массовые протесты. Суд выдал ордер на арест экс-кандидата.