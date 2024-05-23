Глава Вологодской области обсудил с Лавровым международные проекты

сегодня в 14:07

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с вологодским губернатором Георгием Филимоновым. В ходе встречи они обсудили международные проекты, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

Глава Вологодской области также выразил благодарность Лаврову за поддержку инициатив по вопросу налаживания связей с регионами других стран и провинциями Китая.

Благодаря этому между РФ и КНР улучшаются торгово-экономический отношения, что также способствует повышению взаимного турпотока, написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Внешнеполитическое ведомство, в свою очередь, объявило о готовности содействовать Вологодской области в реализации международных проектов по выпуску электронного и механического оборудования, агропромышленным поставкам, возведению транспортно-логистических объектов и деревообработке.