Глава ЦИК Памфилова вручила выигравшему выборы Путину удостоверение президента

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова во вторник в Кремле вручила удостоверение российского президента Владимиру Путину, который одержал победу на выборах главы государства, сообщает РИА Новости .

«Работа была сложная, я это понимаю, но очень важная для страны, для внутренней стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин.

Глава ЦИК назвала беспрецедентными результаты прошедших в марте президентских выборов. По ее словам, это были не просто выборы, а «важный этап битвы за Россию».

Памфилова добавила, что в ходе избирательной кампании было зафиксировано большое количество вмешательств со стороны Украины, в том числе взрывы и убийства мирных граждан. Кроме того, с угрозами, запугиванием, попытками шантажа столкнулись и члены комиссии.

Выборы президента в РФ состоялись с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На втором месте расположился Николай Харитонов (КПРФ) с результатом 4,31%, за ним следует Владислав Даванков («Новые люди») с 3,85%. Четвертое место занял Леонид Слуцкий (ЛДПР), получив 3,20% голосов.

Путин вступит в должность 7 мая текущего года. Церемония инаугурации состоится в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля.