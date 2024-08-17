Глава ЦИК Белоруссии заявил о готовности провести выборы в любой момент

Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Центральная избирательная комиссия готова провести президентские выборы в стране в любой момент, как только Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь примет соответствующее решение, пишет БЕЛТА .

«В соответствии с законодательством, отталкиваясь от инаугурации президента Республики Беларусь в 2020 году, последняя дата проведения выборов президента — не позднее 20 июля 2025 года. Решение о назначении выборов принимает Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь», — сказал Карпенко, отметив, что ЦИК готов к организации и проведению выборов в любой момент.

В ЦИК Белоруссии уже подготовили все необходимые обучающие материалы для организации выборов. Соответствующие курсы уже организованы на базе институтов развития образования в регионах.

Карпенко отметил, что ЦИК начал готовиться к новым выборам сразу, как только завершились предыдущие. По его словам, это нормальная и естественная практика.