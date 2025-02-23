Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству

Глава государства Владимир Путин подписал указ о назначении гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В своем новом амплуа Дмитриев будет продолжать развивать инвестиционно-экономическое взаимодействие как с государствами Глобального Юга, так и с западными странами, включая Соединенные Штаты. При этом он сохранит за собой пост главы Российского фонда прямых инвестиций.

Указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, когда Путин назначит представителя Москвы по урегулированию конфликта на Украине на переговорах с США. Также он ответил, кого РФ хочет видеть на этих переговорах от Украины.