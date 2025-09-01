сегодня в 09:10

Глава РФПИ Дмитриев показал фото со встречи ШОС и упомянул «изоляцию» России

Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев показал в своем Telegram-канале общее фото лидеров со встречи ШОС. На нем президент Владимир Путин фотографируется вместе со многими другими зарубежными политиками.

«„Изолированная“ Россия на саммите Шанхайской организации сотрудничества», — пошутил Дмитриев.

На общем фото Владимир Путин стоит в центре с председателем КНР Си Цзиньпином. Неподалеку от него — премьер Индии Нарендра Моди.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества проводится в китайском Тяньцзине 31 августа и 1 сентября. На него приехали главы около 20 стран, руководители 10 международных организаций.