Глава разведки США заявила о близости человечества к ядерной катастрофе

В эмоциональном видеообращении, снятом в Хиросиме, она продемонстрировала архивные кадры последствий атомной бомбардировки 1945 года, подчеркнув, что современное ядерное оружие способно уничтожить миллионы людей за минуты.

По ее словам, мир приблизился к опасной черте из-за безответственных действий политиков, так как современные ядерные арсеналы делают потенциальный конфликт в разы разрушительнее хиросимской трагедии. При этом, политическая элита игнорирует угрозу, рассчитывая на личную безопасность в убежищах

Габбард, курирующая 18 разведывательных ведомств США, потребовала от общественности активнее противостоять военной риторике.

«Только народ может остановить это безумие», — заявила она, напомнив о своих многолетних предупреждениях о ядерной опасности.

Эксперты отмечают особую значимость этого заявления, учитывая должность автора и выбор места для обращения — эпицентра первой в истории атомной бомбардировки.