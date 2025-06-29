Глава МВД Сербии осудил нападение участников протеста на полицейских
Глава МВД Сербии Ивица Дачич осудил нападение протестующих в Белграде на полицейских и пообещал задержать тех, кто причастен к беспорядкам в субботу, сообщает РИА Новости.
«Самым решительным образом осуждаю грубые нападения участников несогласованной акции на площади Славия на сотрудников полиции», — заявил он.
В Белграде начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что протестующие пытаются пробить кордон жандармерии со щитами. В сторону полицейских летят фаеры и бутылки. Участники протеста взрывают петарды.