Глава МИД: Зеленский понимает, что его дни сочтены
Владимир Зеленский понимает, что его дни сочтены, а в его «светлый образ» верят те, кто разделяет бандеровские взгляды, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает RT.
«Он понимает, что дни его сочтены, что его „светлый образ“ (как он пытался его строить в народе) давно померк», — сказал он в эфире Первого канала.
В то время как 24 марта в Эр-Рияде эксперты России и США обсуждали возможности мирного разрешения украинского конфликта, Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировал полную неуправляемость и недоговороспособность.
Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на мирные энергетические объекты России, сообщили в Минобороны.