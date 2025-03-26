Владимир Зеленский понимает, что его дни сочтены, а в его «светлый образ» верят те, кто разделяет бандеровские взгляды, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает RT .

«Он понимает, что дни его сочтены, что его „светлый образ“ (как он пытался его строить в народе) давно померк», — сказал он в эфире Первого канала.

В то время как 24 марта в Эр-Рияде эксперты России и США обсуждали возможности мирного разрешения украинского конфликта, Киев во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировал полную неуправляемость и недоговороспособность.

Беспилотные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были направлены на мирные энергетические объекты России, сообщили в Минобороны.