Глава МИД Турции: РФ требовала полные территории новых регионов, но передумала

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан рассказал, что Россия изначально требовала от Украины полные территории четырех регионов, вошедших в страну, в их административных границах, но позднее отказалась от данного условия, сообщает «РБК. Новости. Главное».

«Теперь они отказались от этих требований и согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк», — сказал Фидан.

По его словам, сейчас есть предварительная договоренность о передаче России оставшихся 25-30% от территории Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения.

При этом власти РФ не подтверждали данные сведения. Как подчеркнул 1 августа глава государства Владимир Путин, условия для Украины не поменялись с лета 2024 года: вывод ВСУ с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание российским Крыма. 15 августа условия урегулирования конфликта Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом.