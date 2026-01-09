Глава МИД Турции отметил прогресс по мирному процессу на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что дипломатический процесс по урегулированию конфликта на Украине находится на новом этапе, сообщает ТАСС .

Выступая в эфире турецкого телеканала TRT, глава МИД ответил на вопрос о возможных сроках достижения соглашения.

«Конечно, это не так близко по сравнению с тем, насколько в идеале мы хотели бы быть, но все же сейчас мы ближе всего к этому», — уточнил дипломат.

Он подчеркнул, что Анкара поддерживает постоянный диалог как на уровне лидеров, так и на уровне министерств, способствуя поиску компромиссов. Турция с начала конфликта позиционировала себя как посредник, стремясь сбалансировать отношения с Москвой и Киевом.

