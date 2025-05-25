сегодня в 17:44

Глава МИД Литвы Будрис призвал к санкциям и изоляции РФ после удара по Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал усилить санкционное давление и изолировать Россию после ракетных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

«Наш ответ должен быть сильнее: <…> больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России», — написал Будрис в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что российские военнослужащие ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, цехам производства и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации бойцов ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Удары по военным объектам киевского режима наносились с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Все цели были поражены.