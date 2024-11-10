Глава МИД Конго заявил, что Россия никогда не была рабовладельческой страной

Конголезский министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо заявил, что Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Россией, отметив, что она никогда не была «рабовладельческой страной», пишет РИА Новости .

по его словам, у отношений Конго с Западом есть сходство в истории — рабства, а затем и колонизации. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не была рабовладельческой страной.

«Россия никогда не была страной-колонизатором. Совсем наоборот», — отметил глава МИД Конго.

Он также добавил, что СССР восстал против этого явления и оказал мощную поддержку африканским странам.

Ранее министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в сочинском центре «Сириус». Африканский политик говорил с российским визави без переводчика и по-русски, кадры с места переговоров показала офпред дипломатического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.