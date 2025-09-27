Глава МИД Южной Кореи попросил Лаврова защитить интересы компаний страны в РФ
Южнокорейский министр иностранных дел Чо Хен на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым попросил РФ поддержать их компании, которые продолжили работать на российской территории, сообщает РИА Новости.
Сергей Лавров и Чо Хен 26 сентября провели переговоры в Нью-Йорке в рамках проводимой там Генассамблеи ООН.
По информации агентства Yonhap, Чо Хен попросил Россию с вниманием отнестись к защите граждан Южной Кореи в стране, а также к компаниям, оставшимся работать в РФ.
Также оба министра согласились в дальнейшем поддерживать связь.
