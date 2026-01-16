Глава МИД Дании Расмуссен: США должны уважать целостность страны

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя слова пресс-секретаря Белого Дома Каролин Левитт о том, что рабочая группа по Гренландии будет обсуждать вопрос приобретения острова Соединенными Штатами, заявил, что стороны об этом не договаривались, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что если Вашингтон в ходе переговоров не будет уважать территориальную целостность Датского королевства, то встречи быстро прекратятся.

По его словам, о том, что США могут завладеть Гренландией, не может быть и речи.

Накануне встречи с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры. Однако изменить позицию США по Гренландии не удалось, после чего некоторые европейские государства заявили о намерении направить туда свои войска.

Ранее Трамп призывал Данию «покинуть» Гренландию. Кроме того, он просил НАТО оказать содействие Вашингтону в приобретении острова, опасаясь, что в противном случае он окажется под контролем России или Китая.

В последнее время Трамп неоднократно заявлял о желании сделать остров частью США. При этом он не давал гарантий, что не будет использовать для этого военную силу, и уклонялся от прямого ответа на вопрос о приоритете сохранения НАТО по сравнению с приобретением Гренландии.

Ранее сообщалось, что встречи США и Дании по вопросу Гренландии планируют проводить каждые две-три недели.

