Глава МИД Британии провел экстренные переговоры в Белом доме об Иране

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Лэмми: у Запада есть две недели для дипломатического решения по Ирану

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил о критически важном «окне возможностей» для урегулирования иранского кризиса после экстренных переговоров с американскими коллегами в Вашингтоне, сообщает ТАСС .

Встреча с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом 19 июня выявила расхождения в подходах к разрешению конфликта.

Лэмми настаивал на приоритете дипломатических инструментов. Американская сторона не исключила силового сценария.

«Окно» для политического решения оценивается в 10-14 дней.

«В Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения», — сказал Лэмми.

Эксперты отмечают, что британская инициатива — последняя попытка предотвратить полномасштабный конфликт до завершения подготовки США к возможным ударам

«Если в ближайшие дни не будет запущен переговорный механизм, мир окажется перед лицом самого опасного кризиса со времен Карибских событий 1962 года», — предупредил бывший советник Госдепа Ричард Хаас.