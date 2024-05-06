Двери Белоруссии открыты для проведения в стране переговоров по Украине, все зависит от политической воли киевских властей, сообщил глава МИД республики Сергей Алейник.

«Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития на Украине», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас Белоруссия видит, что украинцы все больше хотят восстановления мира и прекращения страданий. Но этот вопрос находится в руках политиков.

Россия постоянно говорит, что готова к переговорам, но власти Украины законодательно ввели запрет на них. При этом в западных странах игнорируют постоянные отказы киевских властей от предлагаемого диалога.