Константинов: Россия и Украина помирятся после отказа Киева от иллюзий

На полях Петербургского экономического форума председатель крымского парламента Владимир Константинов высказал убеждение РИА Новости , что нормализация отношений между Россией и Украиной неизбежна.

По его мнению, это произойдет, когда Киев откажется от курса на евроинтеграцию, который политик назвал «наркотической иллюзией».

Проводя историческую параллель, Константинов напомнил о Гражданской войне.

«Казалось, примирение невозможно — семьи уничтожали друг друга. Но время стерло эти противоречия. Так же будет и с нынешним конфликтом — генетическое родство наших народов возьмет верх», — считает политик.

Списер считает, что Киев для Запада них всего лишь разменная монета, а не равноправный партнер.