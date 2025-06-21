Глава крымского парламента высказался о перспективах России и Украины
Константинов: Россия и Украина помирятся после отказа Киева от иллюзий
На полях Петербургского экономического форума председатель крымского парламента Владимир Константинов высказал убеждение РИА Новости, что нормализация отношений между Россией и Украиной неизбежна.
По его мнению, это произойдет, когда Киев откажется от курса на евроинтеграцию, который политик назвал «наркотической иллюзией».
Проводя историческую параллель, Константинов напомнил о Гражданской войне.
«Казалось, примирение невозможно — семьи уничтожали друг друга. Но время стерло эти противоречия. Так же будет и с нынешним конфликтом — генетическое родство наших народов возьмет верх», — считает политик.
Списер считает, что Киев для Запада них всего лишь разменная монета, а не равноправный партнер.