Глава ЮАР не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет участником мирной конференции по Украине в Швейцарии. Это связано с его участием в мероприятиях после выборов, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь офиса южноафриканского президента Винсент Магвенья рассказал, что конституционные процессы после выборов потребуют личного присутствия главы ЮАР. Именно поэтому он не сможет принять участие в конференции.

Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине. Мероприятие проведут недалеко от города Люцерн. Россия принимать участие во встрече не будет.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что переговорный процесс по Украине без участия РФ является бессмысленным.