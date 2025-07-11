Глава генштаба ВС Франции генерал Тьерри Буркхард считает РФ главной угрозой ЕС. У армии России имеются все нужные типы вооружений, а также технологии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного, сделанного на пресс-конференции.

Буркхард сказал, что РФ — мощная ядерная и военная держава. Россия вкладывает в оборонную отрасль столько денег, сколько Западу якобы нелегко представить.

Генерал добавил, что у РФ есть полноценная модель армии. Нет элементов, которых бы в ней не хватало.

«Возможности шифрования, системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы, дальнобойные вооружения — у российской армии есть все», — заявил Буркхард.

Французский генерал высоко оценил и ядерную модель России. У ВС РФ есть вооружения на земле, под водой, а также в воздухе. Имеются стратегические и тактические вооружения.

По мнению Буркхарда, РФ представляет для Европы долгосрочную, объемную и ближайшую угрозу.