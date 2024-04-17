Глава ЕК призвала Европу «проснуться» и вооружиться

Глава Еврокомиссии Урсула фон Ляйен призвала Европу «проснуться» и начать глубокую модернизацию армий ЕС для противостояния с Россией, Ираном и Северной Кореей, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

По словам еврочиновницы, страны ЕС должны начать производить современное оружие для побед в войнах будущего.

Как следует из заявления главы ЕК, сделанного во время конференции в Брюсселе по вопросам обороны и безопасности, у Европы есть пять лет для перевооружения на фоне растущих глобальных угроз.

Ляйен призвала к «пробуждению Европы в сфере безопасности и обороны» на фоне объединения Ирана, России и КНДР.

При этом политик считает, что угрозы войны сейчас нет, но «иллюзии» по поводу настоящего уже «разрушены».