Глава ДНР Пушилин призвал освободить все русские города

В ходе спецоперации все русские города должны быть освобождены, в том числе Харьков, Одесса и Днепропетровск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в них находятся русские люди, часть из них введена в заблуждение, но они все равно свои по крови.

«У многих есть родственники и в других уголках нашей большой страны. И здесь эти города просто оставить навсегда украинским нацистам, это недопустимо», — сказал Пушилин в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что таким образом историческая справедливость должна быть восстановлена.

Также глава ДНР считает, что сейчас нельзя назвать сроки возможных переговоров с Украиной, так как наблюдается сложная геополитическая ситуация. Но, по его мнению, рано или поздно документы будут подписаны.