Глава разведки Калын поучаствует в переговорах России и Украины

К переговорам России и Украины в Стамбуле, в которых также поучаствуют турецкие представители, присоединится глава Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калын. Консультации должны стартовать в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее глава российской делегации и помощник президента Владимир Мединский прибыл на переговоры с Украиной. До этого он проводил консультации с американскими представителями, утверждало агентство Reuters.

Изначально российско-украинские переговоры в Стамбуле должны были начаться в четверг, 15 мая, однако их перенесли на следующий день.