Глава Бразилии позвонил Путину для обсуждения сделки по Украине

Путин и Лула да Силва обсудили урегулирование на Украине

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор. Беседа состоялась по предложению Бразилиа, стороны обсудили общее сотрудничество и вопросы урегулирования конфликта на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Лула да Силва поговорили о международной ситуации. Политики также обсудили возвращение Дональда Трампа на пост президента США.

Главы России и Бразилии также подтвердили общий настрой на тесное взаимодействие по линии БРИКС в наступившем году.

«Затронуты также вопросы урегулирования украинского конфликта», — добавили в Кремле.

В ходе беседы Путин и Лула да Силва поговорили об аспектах развития российско-бразильского стратегического партнерства в политической и торгово-экономической сферах. Москва и Бразилиа планируют продолжать контактировать на различных уровнях.