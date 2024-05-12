Гладков лично доложил Путину об обстановке в Белгороде

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков лично доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в городе. Об этом сказано в личном Telegram-канале главы региона.

«Президенту я лично сегодня докладывал… И меры для того, чтобы те враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением получили заслуженное наказание, эти меры уже предпринимаются», — сказал он.

Днем 12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны киевских боевиков. В результате одного из ударов десятиэтажном доме обрушился весь подъезд.

По последним данным, погибли минимум 11 человек. В их числе двое детей.