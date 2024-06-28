Герой России рассказал о проблемах российской ПВО

Советник управляющего директора АО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова», полковник и Герой России Аркадий Корольков рассказал о проблемах российских систем ПВО. По его словам, противовоздушная оборона ВС РФ — одна из лучших в мире, однако ряд вопросов с ней специалистам все же придется решить, сообщает 360.ru .

«Как бы там не хвалили они (США — ред.) свой Patriot, у нас самые лучшие средства противовоздушной обороны», — заявил полковник.

Однако, как признал Корольков, в последнее время на фронте все чаще используются беспилотники, и возникает проблема из-за отсутствия у российских войск непрерывного радиолокационного покрытия. По мнению военного, из-за этого невозможно наблюдать все объекты, которые «движутся в нашу сторону».

Корольков пояснил, что у дронов небольшая электронно-оптическая видимость, и они летают на различных высотах, вследствие чего могут преодолеть границы России.

Вместе с тем Герой России считает, что средства ПВО, обеспечивающие прямую защиту войск и объектов, выполняют свои функции качественно.

«Все они работают отлично, но мы должны понимать, что существуют проблемы, которые, я думаю, в скором времени будут устранены», — отметил Корольков.

Над вопросами покрытия зоны и создания непрерывного радиолокационного поля активно работают российские инженеры, заключил полковник.