Германия усиливает ПВО Украины радарами TRML-4D

Немецкая Hensoldt поставит радары ВСУ на 340 млн евро
Политика

Немецкий оборонный гигант Hensoldt заключил контракт на поставку Украине современных радарных комплексов на сумму более 340 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Согласно заявлению компании, Украина получит две ключевые системы: радары TRML-4D с активной фазированной антенной решеткой и мобильные станции SPEXER 2000 3D MkIII для обнаружения низколетящих целей.

Технология TRML-4D позволяет одновременно отслеживать до 1500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, беспилотники и авиацию, на расстоянии до 250 километров. Эти системы ранее использовались в бундесвере и теперь будут развернуты против российских гиперзвуковых ракет и ударных дронов. SPEXER 2000 предназначены для защиты от маловысотных угроз, таких как иранские «Шахеды».

Общий объем поддержки от Берлина уже превысил 40 миллиардов евро.