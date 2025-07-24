Германия усиливает ПВО Украины радарами TRML-4D

Немецкий оборонный гигант Hensoldt заключил контракт на поставку Украине современных радарных комплексов на сумму более 340 миллионов евро, сообщает ТАСС .

Согласно заявлению компании, Украина получит две ключевые системы: радары TRML-4D с активной фазированной антенной решеткой и мобильные станции SPEXER 2000 3D MkIII для обнаружения низколетящих целей.

Технология TRML-4D позволяет одновременно отслеживать до 1500 воздушных целей, включая крылатые ракеты, беспилотники и авиацию, на расстоянии до 250 километров. Эти системы ранее использовались в бундесвере и теперь будут развернуты против российских гиперзвуковых ракет и ударных дронов. SPEXER 2000 предназначены для защиты от маловысотных угроз, таких как иранские «Шахеды».

Общий объем поддержки от Берлина уже превысил 40 миллиардов евро.