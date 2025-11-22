Германия упустила шанс по переговорам по Украине

Согласно расследованию газеты Berliner Zeitung, канцелярия канцлера Германии Фридриха Мерца была осведомлена о деталях американского мирного плана по Украине как минимум с 29 октября, однако открытая обеспокоенность в европейских столицах возникла лишь 21 ноября, когда документ начал широко освещаться в СМИ, сообщает РБК .

Как отмечает издание, в Берлине и Брюсселе «внезапно всем стало понятно», что ключевые переговоры между США, Россией и Украиной проходят без участия европейских партнеров.

Службы безопасности и советники канцлера по геополитическим вопросам располагали информацией о плане с конца октября, причем немецкие спецслужбы и Совет безопасности ФРГ обсуждали этот вопрос уже в начале ноября.

Роль Германии в сложившейся ситуации характеризуется как особенно проблематичная — согласно источникам издания, Россия изначально пыталась привлечь Берлин к переговорам, но вынуждена была искать альтернативные каналы из-за «геополитического движения Германии в неправильном направлении». В качестве потенциального посредника все чаще рассматривается бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, имеющий связи как с Западом, так и с российским руководством.

