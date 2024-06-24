Геополитическое соперничество Франции и Германии усилилось из-за СВО

Французский эксперт по геополитике и президент международной ассоциации «Евроконтинент» Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что действия, которые Франция и Германия предпринимает в области ВПК, показывают их геополитическое соперничество. И Берлин, и Париж пытаются закрепиться в роли доминирующих военных игроков в Европе, сообщает газета «Известия» .

Ранее во Франции и Германии объявили о планах в разы нарастить производство боеприпасов к 2026 году, чтобы снабжать ими армию Украины. Военно-промышленная база, по словам эксперта Томанна, в Европе должным образом развита лишь в шести странах — Франции и Германии, а также Швеции, Испании, Италии и Великобритании.

Вместе с тем действия, которые французы и немцы предпринимают в сферах своих военно-промышленных комплексов, показывают их геополитическое соперничество. Президент ассоциации «Евроконтинент» подчеркнул, что такое соперничество лишь усилилось с началом боевых действий на Украине.

«Берлин рассматривает геополитическую позицию ЕС в рамках евроатлантической стратегии, предполагающей лидерство США. Париж же стремится к стратегической автономии ЕС и видит в качестве лидера Францию», — сказал французский эксперт.

По словам Томанна, французы помогают Украине из соображений оппортунизма — таким образом Пятая республика намерена сделать европейский военпром менее зависимым от США. Также в Париже намерены добиться позиционирования именно Франции в качестве лидера всего европейского ВПК, утверждает Томанн.

Эксперт по геополитике отметил, что цель Франции в этом направлении — сделать так, чтобы ФРГ не стала ключевой военной державой при «относительном уходе Штатов» с европейского континента.