Генштаб: Запад передал Украине около 800 танков и более 30 тыс БПЛА

Западные партнеры Киева передали ВСУ около 800 танков и свыше 30 тысяч различных беспилотников с начала российской спецоперации, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, пишет ТАСС .

Также Украина получила от союзников порядка 270 РСЗО, 130 самолетов и вертолетов, свыше 3,5 тыс. бронемашин и 1,5 тыс. артиллерийских орудий. Число ЗРК достигает 250, количество переданных ПЗРК составляет около 7,7 тыс, а противотанковых средств — 290 тыс. единиц.

Всего за два года конфликта Запад потратил на Украину свыше 132 млрд долларов.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал как можно скорее прекратить конфликт, так как только это спасет украинцев. Никакая западная помощь, по его словам, Киеву уже не поможет.