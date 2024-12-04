Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что организация видит активность НАТО у западных границ России и Белоруссии. Попытку вторжения на территорию этих государств он назвал безрассудным шагом.

«В организации мы очень внимательно следим за обстановкой в Восточноевропейской части зоны ответственности ОДКБ. Мы видим продвижение наступательной инфраструктуры НАТО к западным границам России и Белоруссии, нарастание военной активности. И в целом та геополитическая турбулентность не может исключить никакие сценарии», — сказал Тасмагамбетов на пресс-конференции об итогах работы ОДКБ в 2024 году.

Он напомнил, что ранее в свою ядерную доктрину Россия внесла существенные изменения. Также страна провела боевое испытание гиперзвукового оружия «Орешник», которому нет аналогов в мире. Все это не могут не учитывать потенциальные противники.

Тасмагамбетов назвал вероятное вторжение вооруженных сил НАТО в западные границы России и Белоруссии полным безрассудством.