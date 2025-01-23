Генсек НАТО заявил, что Украина должна стать членом альянса

По его словам, их задача заключается в том, чтобы подготовить Украину к переговорам с наилучшими условиями, при этом важно, чтобы в результате этих обсуждений был установлен устойчивый мир, который не будет снова нарушен.

Рютте также отметил, что для достижения этой цели необходимо, чтобы Украина стала членом НАТО. Кроме того, он добавил, что Россия не имеет права вето в вопросе процесса расширения альянса.

«Мы должны четко сформулировать, что у (российского лидера - ред.) Владимира Путина нет права вето и нет права голоса по вопросу того, кто в будущем может вступить в НАТО. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но не думаю, что он хочет этого», — заявил генсек НАТО.

Ранее президент РФ обозначил, что потенциальное вступление Украины в НАТО представляет угрозу безопасности России, подчеркнув, что именно это стало одной из причин начала специальной военной операции.