Генсек НАТО: удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО - законны

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нанесение Украиной ударов за пределами СВО является законным, сообщает ТАСС.

По словам генсека, удары по законным военным целям за пределами территории страны — часть права Украины на самооборону.

«Но я не буду давать конкретные советы Украине, какие цели она должна или не должна атаковать». Йенс Столтенберг Генсек НАТО

Столтенберг не стал комментировать разведывательные данные об украинских атаках российской территории.