Главная

Генсек НАТО: удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО - законны

Политика
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото - © Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг/РИА Новости

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нанесение Украиной ударов за пределами СВО является законным, сообщает ТАСС.

По словам генсека, удары по законным военным целям за пределами территории страны —  часть права Украины на самооборону.

«Но я не буду давать конкретные советы Украине, какие цели она должна или не должна атаковать».

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Столтенберг не стал комментировать разведывательные данные об украинских атаках российской территории.