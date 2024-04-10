Генсек НАТО: удары Украины по военным целям в РФ за пределами зоны СВО - законны
Фото - © Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг/РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нанесение Украиной ударов за пределами СВО является законным, сообщает ТАСС.
По словам генсека, удары по законным военным целям за пределами территории страны — часть права Украины на самооборону.
«Но я не буду давать конкретные советы Украине, какие цели она должна или не должна атаковать».
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО
Столтенберг не стал комментировать разведывательные данные об украинских атаках российской территории.