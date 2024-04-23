Генсек НАТО: у альянса нет планов по размещению ядерных сил в Польше Политика сегодня в 18:29 Фото - © Freepik.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и их размещению в Польше, сообщает ТАСС.