Генсек НАТО: у альянса нет планов по размещению ядерных сил в Польше
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Североатлантический альянс не имеет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и их размещению в Польше, сообщает ТАСС.
«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО».
Йенс Столтенберг
Генсек НАТО
Столтенберг принял участие в пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Варшаве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «не новой провокацией» заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США.