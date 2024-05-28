Генпрокуратура Украины: ВС РФ ударили по терминалу аэропорта Запорожья
Российские войска нанесли удар по аэропорту подконтрольного ВСУ города Запорожья, пишет РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.
«Вследствие попадания вражеской ракеты разрушено здание терминала аэропорта», — сказано в публикации.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее сообщал о повреждении здания, где киевские боевики хранили оружие и снаряды.
Также он отмечал, что аэропорт не использовался гражданской авиацией с начала российской спецоперации.