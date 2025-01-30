Генпрокуратура приняла обращение депутатов в отношении Чубайса
Проверку в отношении Чубайса начали в Генпрокуратуре
Генпрокуратура начала проверку на основании обращения депутатов Государственной Думы в отношении экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает РИА Новости.
Обращение инициировали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой.
«Из Генпрокуратуры получили ответ, что наша информация принята и проводится проверка», — сказал Картаполов в беседе с агентством.
Чубайс покинул России в 2023 году. Сейчас живет в Израиле и возглавляет Центр российских исследований в Тель-Авивском университете.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Чубайс в Израиле «перешел на нелегальное положение» из-за проверок в российских компаниях, которые он возглавлял.