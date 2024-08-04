Генерала НАТО из Польши обвинили в недостойном поведении

Варшава отзывает своего представителя в НАТО из-за гомофобии и расизма

Польша отзывает своего представителя в НАТО Артура Якубчика из-за обвинений в гомофобии и расизме, пишет РИА Новости .

Скандал в альянсе случился при проведении конкурса на одну из руководящих должностей в разведывательном подразделении штаб-квартиры НАТО.

«Якубчик хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское», — говорится в сообщении польского издания Rzeczpospolita, на которое ссылается российское агентство.

В Минобороны Польши посетовали на «фатальное кадровое решение предшественников» и начали процедуру отзыва своего генерала.